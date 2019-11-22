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Властям рекомендовали выглядеть подобрее

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Политологи пояснили, как действия чиновников влияют на отношение населения к власти.

Властям рекомендовали выглядеть подобрее. Политологи рекомендовали чиновникам избавиться от "злых" образов. Такое поведение оказывает "невротическое воздействие" на население. Из-за нестабильного отношения растет общий уровень тревожности и неуверенности. К подобным результатам пришли специалисты фонда "Петербургская политика", опубликованным в "Коммерсанте".

Специалисты также посоветовали правительству дозировать негативную повестку в прессе. Негативное воздействие на сознание россиян также оказывают и регулярные запреты и ограничительные инициативы. От подобных законопроектов чиновников призывают отказаться.

Сейчас большинство видит власть как "сильную, доминирующую, агрессивную и закрытую". К обострению народ привела ситуация с пенсионной реформой. 

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты: усталость от "Единой России" – это ворчание старых супругов.

Видео: YouTube/112 Украина

Теги: власть, рекомендации, чиновники
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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