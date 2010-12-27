Эксперты: усталость от "Единой России" – это ворчание старых супругов

Стали известны результаты опроса россиян на тему существующей партии власти.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), половина россиян уверены, что партия власти в стране должна меняться. Более половины жителей РФ (63%) считают, что в России есть партия власти и 66% заявили, что партия власти нужна. При этом чуть больше половины россиян (51%) отметили, что лучше было бы, если партия власти периодически менялась.

Эксперты с телеграм-канала "Мейстер" назвали эти выводы исследования "неплохими" для действующей партии власти "Единая Россия". Они считают, что граждане хотят понимать, с кого требовать ответа за ситуацию в стране – лучше, чтобы это был какой-то один субъект, а не разношерстная парламентская коалиция.

"Существует определенная усталость от "Единой России", есть претензии. Но все это ворчание старых супругов, которые конечно же никогда не разведутся. Хотя бы, потому что никто кроме "ЕР" на текущий момент не в состоянии претендовать на роль правящей партии и ответить на этот запрос граждан", – написали в "Мейстере".

Фото: government.ru