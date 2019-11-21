ВЦИОМ: половина россиян считают, что партия власти должна меняться (51%). Жители страны в большинстве считают, что есть такой институт как "партия власти" (63%). Опрошенные заявили, что сейчас правящая партия контролирует даже те регионы, в которых проиграла выборы.
За сменяемость чаще всего отдают голоса жители Петербурга и Москвы, меньше всего - жители сел и деревень. В этом рейтинге лидируют Дальневосточный (64%), Северо-Западный (67%) регионы. Меньше всего этого хотят Приволжский ФО (40%) и Северный Кавказ (41%).
Почти 80% респондентов выступили за меры воздействия к провинившимся членам партии. Они предлагают исключать политиков, совершивших "аморальный поступок". Только 14% надеются на применение таких мер без публичной огласки.
Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Перминов оставил пост вице-губернатора Ленобласти.
Фото: ВЦИОМ, РБК
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