Сергей Перминов оставил пост вице-губернатора Ленобласти

Политический деятель займется проведением региональных выборных кампаний.

Сергей Перминов покидает пост областного вице-губернатора в связи с организацией выборной компании в 2021 году. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Бывший вице-губернатор по внутренней политике станет заместителем секретаря генсовета "Единой России". Подтверждение информации о получении Перминовым новой должности получили в Доме правительства Ленобласти. Сам политик отказался комментировать произошедшее.

Сергей Перминов долгое время был адвокатом. В период с 2008 по 2010 год он перешел на пост президента Фонда поддержки партии "Единая Россия". Должность вице-губернатора Перминов занимал с 2012 года.

Ранее Piter.TV сообщил, что Губернатор Ленобласти обсудил с дольщиками схему достройки "Молодежного квартала". Сейчас строительство дома заморожено на неопределенный срок.

Фото: lenobl.ru