Губернатор Ленобласти обсудил с дольщиками схему достройки "Молодежного квартала"

На данный момент строительство объекта заморожено.

Дольщики "Молодежного квартала" выслушали предложение губернатора Ленобласти касательно достройки дома в Романовке во Всеволожском районе.

Стало известно, что строители покинули объект из-за возбуждения нескольких уголовных дел. Кроме того, ситуация усложняется тем, что Дом.РФ занимается только многоэтажными домами и заявку на достройку дома в Романовке подать невозможно. Исходя из этого дольщикам непонятно, когда они смогут получить свою недвижимость.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил им привлечь инвестора. Правительство региона сможет обеспечить ему преференцию, чтобы возвести жилье неподалеку, но он сможет достроить проблемный объект.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе три дома остались без газа из-за ошибки рабочих.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти