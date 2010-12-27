Во Всеволожском районе три дома остались без газа из-за ошибки рабочих

На данный момент рабочие откапывают газопровод и скоро дома получат газ. В дежурной водоканала заверили, что об аварии им неизвестно.

В поселке Свердлово авария на газопроводе привела к обесточиванию трёх частных домов. В инциденте виноваты рабочие, которые повредили газовую трубу при прокладке водовода под дорогой. Дом одного из депутатов ЗакСа Ленобласти находился недалеко от места аварии. Об этом пишет 47news.

О ситуации стало известно 18 ноября в районе 20:00. Газопровод был поврежден рабочими на улице Овцинской в поселке Свердлова. По предварительным данным прокладка водовода предназначалась для запитывания площадки под стройбазу компании "Вимос". Однако в разговоре с журналистами гендиректор организации Владимир Гурьев отрицал причастность к работам.

Вероятнее всего рабочие кололи бетонные плиты и случайно наткнулись на газовую трубу, которая согласно проекту находилась на глубине 1,7 метра, а не 2 метра, как это предполагалось изначально. В связи с этим без газа остались частные дома на улице Ермаковской.

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