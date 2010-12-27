Суд рассмотрит дело о мошенничестве с землями во Всеволожском районе

Злоумышленники получили обвинительное заключение. Их поймали на мошенничестве с сельскохозяйственными землями.

Суд рассмотрит дело директора Центра муниципальных услуг Всеволожского района, гендиректора АОЗТ "Щеглово" и АОЗТ "Выборгское". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

По данным следователя, директор Центра муниципальных услуг Всеволожского района, представитель АОЗТ "Выборгское" и замглава областной кадастровой палаты незаконно завладели землями. При этом государственная собственность на них не была разграничена. Таким образом сумма ущерба составила 91,7 млн рублей. Затем их "подвиг" повторили участники организационной группы. Это продолжалось примерно с февраля по декабрь 2016 года. Бывший областной замдиректтор Росреестра, гендиректора ООО "НПИП Квадрат-В" и ЗАО "Щеглово", а также кадастровый инженере предприятия незаконно взяли себе земли Всеволожского района. Им удалось получить их с помощью перемещения границ участков, которые находились в собственности ЗАО "Щеглово". Ущерб оценивается в 94,5 млн рублей.

Таким образом, злоумышленникам удалось нанести общий ущерб в размере почти 186 млн рублей. Уголовные дела в отношении преступников переданы в Петроградский районный суд города.

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Фото: Piter.TV