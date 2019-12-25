Депутат ЗАКСа Ленобласти Павел Воробьёв скончался в возрасте 56 лет

Александр Дрозденко и сенатор Сергей Перминов выразили соболезнования в связи с кончиной депутата областного ЗАКСа Павла Воробьева.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Павел Воробьев ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. Свои соболезнования родным и близким выразили губернатор области Александр Дрозденко и сенатор Сергей Перминов, член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации. Коллеги отметили выдающиеся человеческие качества скончавшегося, разносторонние интересы и высокий профессионализм. К соболезнованиям присоединились сотрудники администрации Ленинградской области, вместе работавшие с Павлом Воробьевым: Сергей Бебенин, Игорь Петров, Роман Марков, Анна Данилюк, Михаил Ильин, Николай Емельянов, Олег Малащенко, Михаил Москвин, Николай Пустотин, Сергей Харлашкин, Владимир Цой, Дмитрий Ялов и другие.

По предварительным данным, причиной смерти могли стать осложнения на сердце, от ковида депутат вылечился еще во время первой волны и более не болел. На выборах в Законодательное собрание в 2016 году Павел Воробьев выдвигался от Выборгского муниципального района и Рощинского округа - вместе с Ильдаром Гилязовым, который позже возглавил администрацию Выборгского района.

Ильдар Фагимович Гилязов скончался 12-го июня от коронавируса.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области