Кудрин поспорил с Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года

В Совете Федерации глава СП представил свою точку зрения на данный вопрос.

Алексей поспорил с Антоном Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года. Глава Счетной палаты России считает, что показатель в 1,3% роста труднодостижим. Специалист отметил позитивные данные за третий квартал года. Это дает "оптимистические ожидания".

Хотя, повторяю, это будет очень трудно добавил Кудрин

Экономист напомнил, что за первые 6 месяцев рост ВВП показал только 0,7% прироста. У эксперта есть вопросы и относительно самого прогноза. По мнению спикера, скачок, предсказанный Силуановым будет трудно обеспечить. Ранее в Минфине сказали, что темпы экономического роста в 2020 году - 1,7%, но уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,1%.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета.

Видео: YouTube/CareerOneStop