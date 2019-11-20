Эксперты обменялись мнениями о проблеме.

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета. По расчетам Счетной палаты, власти в этом году не успеют потратить триллион рублей. Он добавил, что ЦБ и правительству надо координировать действия для поддержки совокупного спроса на 4% инфляции. Однако Алексей Кудрин не оспаривает, что в 2019 году инфляция составит 3%, как ранее говорил Максим Орешкин

Из-за этого нехватка совокупного спроса вырастет до одного трлн рублей. Это скажется на темпах экономического роста, недополучение доходов населением и прибыли компаниями

Проблема в этом году есть, мы видим, что ЦБ на нее реагирует, все последние действия на это нацелены прокомментировал руководитель Счетной палаты России

Специалист заметил, что проблема кроется в действиях самого правительства. Ежегодная сумма неизрасходованных денежных средств растет. В 2016 году этот показатель достигал 220 млрд, а в 2018 - уже 778 млрд рублей.

Эти деньги можно было бы потратить, но были бы эти траты эффективными добавил к речи Кудрина Антон Силуанов

Министр финансов заметил, что проблема связана с кассовым исполнением бюджета и изменениями в законодательстве. В частности, отказом от авансовых платежей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России открылась первая лаборатория по исследованию нейрофиброматоза.