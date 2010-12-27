Министр рассказал, что показатели инфляции оказались ниже, чем планировали эксперты в начале года.

Инфляция в России по итогам 2019 года будет ближе к 3%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме "Россия зовет" 20 ноября. Чиновник добавил, что этот показатель ниже, чем тот, который ранее представлял Центробанк и профильное ведомство.

Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас прокомментировал спикер

Напомним, что в конце октября чиновник уже предполагал, что инфляция окажется меньше прогноза в 3,8%.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме был принят проект бюджета на 2020-2021 годы.

Фото: Piter.tv

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