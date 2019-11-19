В Госдуме был принят проект бюджета на 2020-2021 годы

Инфляция составит 3%, а ВВП 112,863 трлн рублей.

Во втором чтении Госдума приняла проект бюджета на 2020 год, сообщается 19 ноября на сайте нижней палаты парламента.

В проекте указано, что доходы в следующем году составят 20,38 трлн рублей, а расходы примерно 19,5 трлн рублей. При этом расходы будут ежегодно расти темпами, опережающими доходы. Профицит бюджета в 2020 году будет 876 млрд рулей, но к 2022 году снизится до 295 млрд. Инфляция составит 3%, а ВВП 112,863 трлн рублей.

Кроме того, предполагается перераспределение 750,5 млрд рублей. Субъекты РФ смогут платить 5% долгов по бюджетным кредитам при условии реализации инвестпроектов на освободившиеся средства. В следующие пять лет данная сумма составит более 440 млрд рублей.

Правительство намерено выделить 2 млрд рублей на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще 46,5 млн рублей планируется тратить на поддержание производства печатной продукции для слабовидящих.