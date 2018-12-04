Что известно о проекте петербургского бюджета на следующие три года

Вся информация со вчерашнего заседания в одном материале.

Вчера, 30 октября, петербургский парламент утвердил на заседании бюджет Петербурга на 2020, 2021 и 2022 годы. Проект представлял губернатор Александр Беглов. "Санкт-Петербургские ведомости" собрали все важные пункты с заседания воедино.

Разработчики проекта делали акцент на стратегии развития Северной столицы в программах "Комфортный...", "Умный...", "Социальный..." и "Открытый город". Беглов подчеркнул социальную миссию казны на грядущие года: важными вопросами остались выплаты для молодых мам, бесплатный проезд и многое другое.

На 2020 год планируется собрать в доходную часть на 8% больше средств, чем в текущем году, а именно 664 млрд рублей. На траты предполагается 701 млрд, это на 5,2% больше нынешнего года. В последующих годах расходы и доходы должны составить около 700 млрд рублей.

Более 100 млрд рублей выделено на повышение зарплаты бюджетникам, 58,5 – на национальные проекты. Образование потребует полтора миллиарда на детский технопарк и проект "Сириус", 10% расходов пойдут на здравоохранение, где планируется работать над сферой диагностики серьезных заболеваний, внедрить электронную медкарту и полностью перейти на стандарт "Бережливая поликлиника". Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования был также утвержден на заседании и составит около 119 млрд рублей на разработку.

Метрополитен возьмет около 65 млрд рублей на строительство новых станций, дорогам отведено 33,8 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа обошлась разработчикам более чем в 313 млрд рублей. Ее список внушителен: 56 детсадов, 26 школ, 23 учреждения здравоохранения.

Большие средства уйдут на общественные пространства, а на благоустройство в целом планируется тратить по 5 млрд рублей в год, начиная с 2021 года. Также губернатор напомнил, что повысятся тарифы на проезд в общественном транспорте, а железные дороги интегрируются в транспортную инфраструктуру города.

Большинство парламентариев приняли план бюджета в первом чтении. Второе состоится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗакСа раскритиковали бюджет "голодного пайка" на 2020 год.

Фото: пресс-служба Смольного