Депутаты ЗакСа раскритиковали бюджет "голодного пайка" на 2020 год

За бюджет-2020 в первом чтении проголосовал 41 депутат, шесть выступили против, двое воздержались.

Депутаты Законодательного собрания раскритиковали проект бюджета на 2020 год. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Согласно документу, доходы города в следующем году составят 664,7 млрд рублей, расходы – 791,4 млрд рублей, дефицит – 36,7 млрд рублей. Кроме того, на этапе второго чтения эти цифры могут увеличиться. Александр Беглов поручил комитету финансов подготовить поправку как минимум в 1 млрд рублей на содержание дорог.

Депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский заявил, что если принимать бюджет в таком видео, то нужно будет либо на 10-15 рублей повышать стоимость проезда, либо сокращать объем перевозов. На вопрос, откуда взять деньги, Вишневский ответил просто: "перестать кормить полицию и ЗСД".

Депутат от КПРФ Ольга Ходунова осталась недовольна ростом платы за капитальный ремонт до 7-8 рублей за квадратный метр, а также ростом тарифов на тепло, воду и электричество. Она отметила, что расходы горожан продолжают расти, и "совсем не на 4 %, как это говорит статистика".

Помимо всего прочего, проект нового бюджета предполагает сокращение затрат на развитие метрополитена – с 18-19 млрд рублей до 13 млрд. В Смольном объяснили это тем, что генподрядчик ОАО "Метрострой" больше 13 млрд рублей в год все равно не освоит, и проектов на следующие станции пока нет.

Также по мнению Ольги Ходуновой не справляется адресная инвестпрограмма, которая несколько лет держится на уровне 89-90 млрд рублей в год. Чиновница уверена, что такими темпами город не сможет ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой. Уже сейчас Петербургу нужны 181 детсад, 98 школ и 35 поликлиник.

Депутат от КПРФ отметила, что предложенный Смольным проект – это "проект обещаний, проект голодного пайка для горожан, промышленности, образования и науки".

Не смотря на возражения коллег, за бюджет-2020 в первом чтении проголосовал 41 депутат, шесть выступили против, двое воздержались.

Ранее Вишневский раскритиковал финансирование петербургского ЗСД.

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