На заседании городского правительства одобрили новый проект бюджета Петербурга

В ближайшие три года ожидается планомерное увелчение статей доходов и расходов городской казны.

Сегодня на заседании городского правительства был одобрен проект бюджета Санкт-Петербурга на 2025-й год, а также на плановый период 2026-го и 2027-го годов. Ключевыми направлениями бюджетных расходов станут транспорт, образование, здравоохранение и развитие города, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Согласно прогнозам, общий бюджет Северной столицы планируется увеличить более чем на 4,2 трлн. рублей. А основой статьей поступлений так и останутся налоговые платежи, которые на данный момент составляют 90% от всех доходов в городскую казну.

Проект бюджета на 2025-й год составлен с учетом 18-ти государственных программ. На их реализацию будет направлено около 1,3 трлн. рублей. В частности, 311 млрд. рублей заложено для программы "Развитие образования в Санкт-Петербурге", 222 млрд. рублей уйдет на реализацию программы "Развитие здравоохранения". 160 млрд. рублей будет направлено для госпрограммы "Социальная поддержка граждан". Четверть всех расходов бюджета (343 млрд. рублей) заложено на развитие города.

Мы планомерно идем к своей основной цели – 2 трлн рублей доходной части бюджета. К 2027 году планируем достичь планки в 1,5 трлн рублей. При этом нам необходимо обеспечивать качественное и целевое исполнение бюджета по расходной части. Важно не просто технически, а эффективно и ответственно использовать каждый заработанный бюджетный рубль. Это деньги жителей нашего города. Поэтому нужно работать очень качественно, взвешенно, с пониманием относиться к той или иной ситуации, вовремя вносить коррективы. Я уверен, что все вместе с этими задачами мы справимся. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Плановый период 2026-го и 2027-го годов свидетельствует об ожиданиях постепенного роста статей доходов и расходов. Так, в 2026-м году ожидается повышение доходов до 1,4 млрд. рублей, а в 2027-м – до 1,5 млрд. рублей.

Также мы недавно сообщали, что бюджет Санкт-Петербурга на три года превысит 4,6 трлн. рублей, а значительная часть средств пойдет на строительство.

Фото: Piter.TV