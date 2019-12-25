Депутата Госдумы Марченко могут исключить из "Единой России" из-за голосования против проекта бюджета

Во фракции считают, что однопартийцы должны следовать решениям руководящих органов.

Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба "ЕР" в Петербурге.

Дело в том, что Марченко проголосовал против принятия бюджета РФ в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции. По словам бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова, нельзя игнорировать мнение своих коллег по партии и решать вопросы путем "провокационных ультиматумов и силового армрестлинга".

Евгений Марченко объяснил, почему проголосовал против. Он был недоволен тем, что не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову. Вопрос касался строительства центра высокотехнологической педиатрии на базе Педиатрического университета в Петербурге. Кроме того, до заседания он предупредил коллег, что будет голосовать против, но никто не обсудил с ним этот вопрос.

Напомним, Марченко баллотировался от округа №213 на севере Петербурга.

Фото: Instagram / @e.marchenko.duma