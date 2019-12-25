Смольный в 2026 году потратит миллиарды рублей на дороги и социальные нужды

Смольный представил проект бюджета Петербурга с расходами в 1,64 трлн рублей.

Администрация Санкт-Петербурга опубликовала проект городского бюджета на 2026 год. Согласно документу, доходы составят 1,45 трлн рублей, а расходы достигнут 1,64 трлн рублей, сообщает "КП-Петербург".

Основными источниками дохода станут налог на доходы физических лиц в размере 671 млрд рублей и налог на прибыль организаций. Дополнительные поступления обеспечат аренда городского имущества на сумму 19 млрд рублей, проценты по депозитам казначейства на 11 млрд рублей и прибыль предприятий с долей города в 2 млрд рублей. Бюджет заложен дефицитный, расходы превысят доходы на 188 млрд рублей. Для покрытия разницы Смольный планирует выпуск облигаций Санкт-Петербурга на 136 млрд рублей и привлечение кредитов на 50 млрд рублей.

В числе ключевых статей расходов 418,5 млрд рублей будут направлены на социальные нужды, включая зарплаты учителей и врачей, молодежные программы и социальные выплаты. На дорожный фонд выделено 127 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей пойдут на ремонт дорог, а 2,9 млрд рублей на восстановление трамвайных путей. Крупные инфраструктурные проекты включают 26 млрд рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения, 10 млрд рублей на развитие аэропорта "Пулково", 256 млн рублей на завершение трамвайной линии в Славянку и 5 млрд рублей на выкуп земельных участков для нужд города, в том числе для реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Смольный вложит более 200 млн рублей на ремонт общественных туалетов до 2028 года.

Фото: Piter.tv