Смольный вложит более 200 млн рублей на ремонт общественных туалетов до 2028 года

Санкт-Петербург выделит свыше 200 млн рублей на строительство, реконструкцию и проектирование общественных туалетов в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Согласно адресной инвестиционной программе, 104,9 млн рублей направят на строительство и реконструкцию объектов, еще 97,9 млн рублей заложено на проектирование.

Решение принято после многочисленных жалоб горожан на нехватку бесплатных туалетов. Проблема обострилась на фоне роста туристического потока: за первое полугодие 2025 года Санкт-Петербург посетили более 5 млн человек.

Все новые объекты будут работать бесплатно. Подобная практика применяется с 2022 года, когда городской "Водоканал" отменил плату за посещение более 800 туалетов, находящихся в его ведении.

Фото: Pixabay