  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России открылась первая лаборатория по исследованию нейрофиброматоза
Сегодня, 15:52
54
himif

В России открылась первая лаборатория по исследованию нейрофиброматоза

0 0

Ее основала ученая Дина Степанова из Москвы.

Россия сделала маленький шаг вперед в медицине благодаря открытию первой лаборатории по исследованию нейрофиброматоза, об этом рассказало издание "Экономика сегодня". 

Нейрофиброматозы – это редкий тип рака, его изучением занимается московская ученая Дина Степанова. Женщина смогла почти самостоятельно, без спонсорской поддержки создать лабораторию по исследованию этого редкого заболевания. Он расположился в бывшем помещении кафедры физики в РНИМУ им. Пирогова, но пока кабинету не хватает надежного и современного оборудования. Научный пункт стал первым в России и 14-м в мире.

В мире один из 25 тысяч человек заболевает нейрофиброматозом, в России – один из 60 тысяч, но при этом больным могут помочь лишь 14 лабораторий по всему свету. 

Ранее Piter.tv врачи рекомендовали отказаться от частого наращивания ресниц.

Фото: Piter.tv

Теги: научная лаборатория, нейрофиброматоз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии