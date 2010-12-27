В России открылась первая лаборатория по исследованию нейрофиброматоза

Ее основала ученая Дина Степанова из Москвы.

Россия сделала маленький шаг вперед в медицине благодаря открытию первой лаборатории по исследованию нейрофиброматоза, об этом рассказало издание "Экономика сегодня".

Нейрофиброматозы – это редкий тип рака, его изучением занимается московская ученая Дина Степанова. Женщина смогла почти самостоятельно, без спонсорской поддержки создать лабораторию по исследованию этого редкого заболевания. Он расположился в бывшем помещении кафедры физики в РНИМУ им. Пирогова, но пока кабинету не хватает надежного и современного оборудования. Научный пункт стал первым в России и 14-м в мире.

В мире один из 25 тысяч человек заболевает нейрофиброматозом, в России – один из 60 тысяч, но при этом больным могут помочь лишь 14 лабораторий по всему свету.

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Фото: Piter.tv