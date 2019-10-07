Врачи рекомендовали отказаться от частого наращивания ресниц

Самое безобидное, что может произойти, это выпадение и прекращение роста ресниц.

Мастера индустрии красоты призвали женщин не злоупотреблять наращиванием ресниц и перечислили возможные последствия этой процедуры.

Как рассказала врач-косметолог Оксана Чащина, во время наращивания к одной реснице прикрепляются два-три дополнительных волоска. Поэтому фолликул может травмироваться из-за возникшей нагрузки. Самое безобидное, что может произойти, это выпадение и прекращение роста ресниц.

Также большинство клея не прошли сертификацию в России, поэтому такое средство может вызвать ожоги ресничного края века и роговицы и конъюнктивит. Если не обращаться к врачу, то может ухудшиться зрение.

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Видео: YouTube/ GalaxyDreaming, Natural Cures, Kristen Davis