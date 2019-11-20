Правительство не видит рисков роста безработицы в РФ из-за цифровизации

Министр финансов прокомментировал переход к технологическому прорыву.

Правительство не видит рисков роста безработицы в России из-за цифровизации. Об этом сообщил "ТАССу" министр финансов Антон Силуанов во время форума "Россия зовет".

Многие опасаются - цифровизация, новая экономика, безработица. Ничего подобного, в других странах тоже идет технологический прорыв, там за счет высвобождения не идет безработица прокомментировал спикер

Чиновник добавил, что правительство страны подготовило программу переобучения для освободившихся трудовых кадров. Те, кто лишился должности из-за усовершенствования технологий, не останется без дела.

Силуанов добавил, что в Москве не думают, что цифровизация страны даст отрицательный отклик у населения. Опасений "социального негатива" в профильном ведомстве не видят.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых.

Видео: YouTube/Правительство России