В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых

Итоги эксперимента подвел Антон Силуанов.

Антон Силуанов рассказал, что более 260 тысяч предпринимателей зарегистрировались в России в качестве самозанятых. Об этом глава министерства финансов рассказал Владимиру Путину во время заседания правительства.

По словам чиновника, проведенный эксперимент "подтвердил заинтересованность бизнесменов". Он добавил, что в списке самозанятый представлен достаточно широкий перечень профессий.

Спикер напомнил, что с 2020 года нововведение распространится на остальные регионы страны. Ранее результаты эксперимента положительными счел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он объяснил, что "итоги неплохие".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минфине озвучили регионы, где с 2020 года появится новый налоговый режим для самозанятых.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop