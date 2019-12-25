Эксперт прокомментировал идею финансирования белорусской оппозиции

Финансирование со стороны может лишь подтвердить слова Александра Лукашенко.

Руководитель "Национального забастовочного комитета" Андрей Стрижак пообещал выделить протестующим трех заводов в Республике Беларусь 100 тыс. долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что такая сумма незначительна.

Дело в том, что на одном только заводе МТ3 более 15 тысяч работников. Однако стоит отметить, что теперь граждане могут рассчитывать не только на пожертвования соотечественников, так как у ЕС есть намерение выделить 53 млн евро.

Правда, трудно сказать, кому эта помощь окажется более полезна: оппозиции, расширяющей финансовую базу, или Лукашенко, получающему зримое и наглядное доказательство западного вмешательства в белорусские внутренние дела. отметили эксперты.

Ранее глава МИД РФ заявил, что выборы президента Белоруссии не были идеальными.

Фото: Telegram / Euroradio