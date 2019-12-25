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Эксперт оценил желание стран Южной Америки получить российскую вакцину от коронавируса
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib

Эксперт оценил желание стран Южной Америки получить российскую вакцину от коронавируса

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Это может способствовать дальнейшему сотрудничеству.

В Аргентину должна поступить крупная партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что приобретение вакцины важно не только с финансовой точки зрения, но и в плане доверия к разработчикам вещества. 

Также известно, что вакциной заинтересовались Бразилия, Перу, Боливия и Венесуэла. Решение властей Аргентины может положительно повлиять на итоги этих переговоров.

Кроме того, многие страны намерены закупить вакцину от AstraZeneca, с которой сотрудничает российский  Центр имени Н. Ф. Гамалеи. Возможно, ученые создадут комбинированную.

Успехи вакцин из России, впрочем, сулят не только прибыль для фармкомпаний и рост авторитета отечественной науки, но и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества со странами Южной Америки.

отметили эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что появилось видео с производства вакцины "Спутник V" в Казахстане. 

Фото: Минздрав России

 

Теги: вакцина, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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