Эксперт оценил желание стран Южной Америки получить российскую вакцину от коронавируса

Это может способствовать дальнейшему сотрудничеству.

В Аргентину должна поступить крупная партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что приобретение вакцины важно не только с финансовой точки зрения, но и в плане доверия к разработчикам вещества.

Также известно, что вакциной заинтересовались Бразилия, Перу, Боливия и Венесуэла. Решение властей Аргентины может положительно повлиять на итоги этих переговоров.

Кроме того, многие страны намерены закупить вакцину от AstraZeneca, с которой сотрудничает российский Центр имени Н. Ф. Гамалеи. Возможно, ученые создадут комбинированную.

Успехи вакцин из России, впрочем, сулят не только прибыль для фармкомпаний и рост авторитета отечественной науки, но и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества со странами Южной Америки. отметили эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что появилось видео с производства вакцины "Спутник V" в Казахстане.

Фото: Минздрав России