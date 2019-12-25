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Эксперт оценил инициативу главы Минздрава по стимулирующим выплатам медикам
Сегодня, 16:15
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nadezhda_sib

Эксперт оценил инициативу главы Минздрава по стимулирующим выплатам медикам

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Эксперты считают, что решение несет за собой желание сэкономить.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил новую систему, по которой будут выплачиваться стимулирующие выплаты медикам. Предложение министра прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Мурашко заявил о том, что выплаты могут начать рассчитывать исходя из отработанного медицинскими работниками времени. По его словам, сами медики называют такой формат оплаты более справедливой. К реализации этого могут приступить уже в ноябре. 

Напомним, что подобный механизм расчета надбавок уже применялся и нередко выливался в откровенный произвол чиновников: время считали буквально по минутам. Это вызывало недовольство и протесты медиков, которым и так приходится несладко в условиях пандемии.

отметили эксперты. 

Они также выразили мнение, что такой ход ― это попытка сэкономить. 

Ранее Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Теги: медики, мурашко, стимулирующие выплаты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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