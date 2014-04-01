Эксперт оценил идею "Большого Северного морского пути"

С такой инициативой вышли губернаторы Петербурга, Мурманской, Архангельской, Сахалинской областей и Камчатского края.

Губернаторы пяти российских регионов (Петербурга, Мурманской, Архангельской, Сахалинской областей и Камчатского края) выступили с идеей глобального проекта – Большого Северного морского пути. Письмо с этим предложением главы регионов направили вице-премьеру Юрию Трутневу в феврале этого года. Речь зашла о предоставлении проекту меры господдержки. Губернаторы считают, что путь от Петербурга до Владивостока позволит наладить грузопоток между регионами по морю. Об этом 31 марта порталу РБК рассказал представитель вице-премьера.

Эксперт телеграм-канала "Мейстер" считает, что в случае должной поддержки развитие проекта позволит нарастить как внутренние, так и транзитные грузоперевозки по этому маршруту. До этого губернаторы с российского севера выступали с идеей расширения Северного морского пути, однако эта идея была отвергнута, напоминает "Мейстер" – реализация идеи сталкивалась с правовыми трудностями в области международного судоходства.

Новое предложение губернаторов предлагает своеобразную "надстройку" к планам развития СМП, отмечают эксперты. Предложение становится актуальным в контексте недавнего инцидента в Суэцком канале, когда севший на мель контейнеровоз сильно затормозил движение грузовых кораблей.

Предложение определенно заслуживает внимания, ведь развитие СМП в отрыве от развития прилегающих акваторий не представляется возможным. Думается, что в этот раз у инициативы больше шансом на поддержку правительства, особенно учитывая последние события в Суэцком канале, которые в очередной раз продемонстрировали перспективность развития нового международного логистического маршрута в лице СМП. телеграм-канал "Мейстер"

В петербургском комитете по делам Арктики в 2020 году разрабатывали предложения, которые касались загрузки рыбой судов Севморпути. Как сообщили в пресс-службе комитета, рабочая группа по вопросам развития Северного морского пути задалась вопросом поставки рыбной продукции из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России.

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