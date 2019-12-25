В Петербурге прорабатывают предложения по обратной загрузке судов для Севморпути

Такая загрузка позволит сделать перевозку рыбы по Севморпути рентабельнее.

В петербургском комитете по делам Арктики разрабатывают предложения, касающиеся загрузки рыбой судов Севморпути. Как сообщили в пресс-службе комитета, рабочая группа по вопросам развития Северного морского пути задалась вопросом поставки рыбной продукции из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России.

Отмечается, что Петербург остается единственным городом в европейской части страны, который попадает на путь обсуждаемого маршрута доставки рыбы и имеет необходимые портовые мощности для приема грузовых судов. Рабочая группа постарается обеспечить обратную загрузку судов из Петербурга, чтобы перевозки по Севморпути были рентабельнее. Кроме того, уже ведутся переговоры по поводу снижения тарифов на перевозку грузов из Северной столицы в Петропавловск-Камчатский, а первая обратная загрузка по озвученному плану может произойти уже в грядущем сентябре.

Если вопрос обратной загрузки судов решат, то стоимость перевозки рыбы в регионы России существенно снизится, как и сроки ее поставки.

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