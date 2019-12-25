На судне установлено современное траловое оборудование и средства механизации орудий лова.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что "Адмиралтейские верфи" заложили третий траулер для РРПК. Об этом рассказали в пресс-службе судостроительной компании.

В "Адмиралтейских вервях" заявили, что сегодня состоялась церемония закладки третьего в серии большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192. Отмечается, что это одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. В частности, оно предназначено для промысла минтая и сельди.

По данным специалистов, мощность судна позволяет заготавливать до 80 тонн рыбного филе ежесуточно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появился новый сервис экспресс-доставки еды.

Фото:пресс-служба "Адмиралтейских верфей"