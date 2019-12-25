В Петербурге появился новый сервис экспресс-доставки еды

Он уже начал работать в Невском районе.

Ритейлер "Лента" во вторник сообщила о запуске своего сервиса экспресс-дооставки в Петербурге. Этот сервис (он называется "Ленточка") уже начал действовать в Невском районе. Ассортимент, доступный в соответствующем приложении, включает в себя 5 тысяч наиболее востребованных товарных позиций

В ближайшие месяцы компания планирует расширить зону покрытия сервиса в Северной столице.

Ранее "Ленточка" заработала в Московской области. Также, компания расширила покрытия приложения до 11 районов в Москве и запустила проект в Череповце (Вологодская область).

Как сообщало ранее Piter.tv, один из крупнейших онлайн-магазинов РФ намерен начать работу в Петербурге.

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