Один из крупнейших онлайн-магазин РФ намерен начать работу в Петербурге

Проект в Северной столице должен стартовать осенью текущего года.

Компания "Утконос", один из крупных отечественных онлайн-магазинов, планирует начать работу в Петербурге. Начало реализации проекта запланировано на осень текущего года.

На минувшей неделе "Утконос" арендовал в логистическом терминале "Кубинская" на юге Северной столицы склад. Его площадь - 9 тысяч 486 квадратных метров, сообщила международная консалтинговая компания Knight Frank, выступившая консультантом по аренде.

Планируется, что общая пропускная способность фулфилмент-центра будет составлять 12 тысяч заказов в сутки, а суммарная мощность Утконос ОНЛАЙН в двух городах (Москва и Санкт-Петербург) превысит 32 тысячи заказов.

Компания намерена уже в начале работы в Северной столице внедрить здесь экспресс-доставку в течение трех часов (аналогичная схема действует в Москве).

Предполагается, что на 1-м этапе фулфилмент-центр будет обслуживать территорию Петербурга в пределах КАД. Потом зону доставки расширят на некоторые города Ленобласти.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге откроют еще два новых супермаркета известной сети.

Фото: vk.com/viputkonos