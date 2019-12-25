В Петербурге откроют еще два новых супермаркета известной сети

Магазины "Лента" появятся на улице Михаила Дудина, 6, и на Дунайском проспекте, 25.

В Петербурге откроют два новых супермаркета известной розничной сети "Лента", сообщила пресс-служба компании 22 июня. Супермаркеты займут помещения, ранее принадлежавшие сети SPAR.

Первый магазин, круглосуточный, расположится на улице Михаила Дудина, 6, и составит более полутора тысяч квадратных метров по площади. Рядом организуют парковку на сто мест, в торговом зале установят девять кассовых аппаратов. Второй появится на Дунайском проспекте, 25. Его площадь составит почти 1600 квадратных метров, парковка рядом вместит 80 автомобилей, а кассовых аппаратов в торговом зале также будет девять. Магазин будет работать с 8.00 до 23.00.

В магазинах установят станции для дезинфекции рук, позаботятся о безопасности кассиров и другого персонала, а также будут проводить частую уборку с дезинфицирующими средствами.

Ранее мы сообщали, что вход в Летний сад оставят бесплатным.

Фото: Piter.TV