Эксперт объяснил, почему в Петербурге мало аквабусов

В субботу, 7 августа, в городе начинает работать новый водный маршрут.

В субботу, 7 августа, для петербуржцев будет доступен новый кольцевой маршрут на теплоходе, которые свяжет шесть городских причалов. Прокатиться на "Невском маршруте" можно будет ежедневно с 11:00 до 19:00. Оплатить можно как весь маршрут, так и несколько остановок. Стоимость одной остановки – 100 рублей, а за весь маршрут – 700 рублей.

В Петербурге и ранее планировали запустить водный общественный транспорт, однако проекты так и не реализовались. Президент ассоциации "Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга" Владимир Родионов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", почему в городе мало аквабусов. По словам Родионова, общественный транспорт должен быть регулярным, в Петербурге же он больше является сезонным. К тому же, он напрямую зависит от погодных условий, нежели наземный транспорт и метрополитен.

Эксперт добавил, что городские причалы сложно вписать в сеть общественного транспорта, поскольку они обслуживают экскурсионно-прогулочные рейсы. Родионов заявил, что в настоящее время такие разговоры ходят. Однако город не видит в этом никакого смысла.

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Фото: pexels.com