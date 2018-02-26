Петербург и Ленобласть соединит новый водный маршрут

Жители смогут добираться от Ленобласти до Речного вокзала по воде уже в 2026 году.

Новые причалы планируют построить у Дворцовой площади, в Кронштадте и Ломоносове. Межрегиональный маршрут "Ленинградская область — Речной вокзал Петербурга" станет частью обновлённой навигационной сети, рассчитанной на повышение пассажиропотока и развитие туристического потенциала водных дорог региона.

Для повышения безопасности на воде специалисты создадут систему автоматической фиксации нарушений с использованием искусственного интеллекта. Также готовятся обновлённые правила эксплуатации маломерных судов, которые должны ужесточить контроль за судоходством.

Он уточнил, что за навигацию 2025 года водный транспорт перевёз 5 миллионов пассажиров, а маршрутная сеть увеличилась до 51 направления. Впервые было открыто движение по реке Карповке, где десять новых линий обслужили около 9 тысяч человек. Общее число городских причалов достигло 143, при этом количество швартовок выросло на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.

По данным комитета, навигация 2025 года продлилась 213 дней — с 7 апреля по 5 ноября, став одной из самых длительных за последние годы.