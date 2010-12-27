Эксперт: крупные штрафы для иностранных СМИ исключат внешнее влияние

Под новые правила могут попасть даже крупные сетевые гиганты.

Крупные штрафы для иностранных СМИ, которые предложили внести в административный кодекс РФ депутаты Госдумы, помогут исключит любое внешнее влияние. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Согласно разработанным депутатами поправкам, наказываться рублем будут заграничные СМИ, нарушившие российское избирательное законодательство. Например, проводя незаконную предвыборную агитацию. В Госдуме считают, что за этот процесс нужно повышать штрафы не только российским физическим и юридическим лицам, но и средствам массовой информации, признанным иностранными. Стоимость платы за нарушение может составить минимум 2,2 млн рублей для иноСМИ.

Эксперт считает, что так Россия ограждает себя от деятельности международных и иностранных организаций, которые могут повлиять на результаты выборов. Под административную статью могут попасть и такие сетевые гиганты как YouTube, Facebook, Google, поскольку зарегистрированы за рубежом и распространяют аудиовизуальные и текстовые материалы, как и другие юридические лица, снабжаемые средствами иностранных государств. Также штрафные санкции могут применить к блогам и соцсетям, если они оказывают влияние на многомиллионную аудиторию.

Ранее корпорациям Google и Facebook уже предъявлялись претензии, связанные с размещением политической рекламы в ходе предвыборной кампании. После этого и появилась идея штрафовать иностранные организации за подобные поступки. Эксперт считает, что ужесточать правила нужно не только по предвыборным агитациям, но и по нарушениям авторских прав и искажению образовательной информации.

Ранее мы рассказывали, что Путин утвердил многомиллионные штрафы для СМИ-иноагентов.

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