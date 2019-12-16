Путин утвердил многомиллионные штрафы для СМИ-иноагентов

Первое нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч рублей.

Владимир Путин официально распорядился установить штрафы для СМИ, признанных иностранными агентами. В опубликованном 16 декабря документе идет речь о плате на неисполнение закона. Новые поправки вступят в силу 1 февраля.

Согласно закону, за нарушение порядка деятельности таких СМИ граждане заплатят 10 тысяч рублей, должностные лица – на 40 тысяч больше, юридические же отдадут полмиллиона рублей. Повторное нарушение лишит граждан 50 тысяч рублей, должностных лиц – в два раза больше, а юридические заплатят миллион рублей.

Грубое же нарушение закона, если оно совершается более двух раз в течение года, накажется 100 тысячами рублей или 15-суточным административным арестом для граждан, 200 тысячами рублей для должностных лиц, и 5 миллионами рублей для юридических лиц.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий присваивать россиянам статус "иностранных агентов".