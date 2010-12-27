Эксперт: для Белоруссии Россия является самым выгодным поставщиком нефти

Александр Лукашенко заявил, что в случае невыгодного сотрудничества с Россией по вопросу поставки нефти, Белоруссия может найти альтернативный вариант.

Россия является для Белоруссии самым выгодным поставщиком нефти, несмотря на богатый опыт использования альтернативных источников поставок углеводорода у соседской страны. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков "Экономике сегодня".

Дело в том, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что может найти новых поставщиков нефти, если сотрудничество с России будет невыгодным. Среди возможных партнеров эксперты назвали Иран и Азербайджан. Ранее Белоруссия покупала нефть у Венесуэлы, однако это обошлось практически в два раза дороже, чем поставки из России. Такая же ситуация произошла с приобретением углеводорода у Казахстана и Азербайджана.

"Любая альтернатива российской нефти будет дороже даже тогда, когда закончится налоговый маневр, и Россия начнет автоматически продавать нефть белорусам по рыночной цене", - отметил Игорь Юшков.

Эксперт подвел к тому, что, несмотря на разногласия между странами, с Россией у Минска давно отработаны транспортные пути и закупки, а организовывать новые маршруты окажется экономически неоправданным.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лукашенко попросил Россию не "наклонять" Белоруссию.

Фото: pixabay.com