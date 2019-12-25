Эксперт: человечество мечтает об освоении космоса даже во времена пандемии

В США планируют использовать ресурсы Луны.

Между США и Роскосмосом возникло недовольство по вопросу освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что человечество продолжает мечтать о космосе даже во времена пандемии.

В Вашингтоне не признают Соглашение о деятельности стран на Луне и других небесных телах, согласно которому работа спутника является достоянием всего человечества. Специалисты заметили, что с 1979-го года Соглашение так и не было ратифицировано странами "большой семерки" и странами с развитой космической программой.

"На нынешнем технологическом уровне это не страшно, однако в будущем человечеству придется достичь консенсуса по этому вопросу", ― отметили в Telegram-канале.

В ином случае это может привести к дальнейшим конфликтам.

Фото: Pixabay