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Эксперт: человечество мечтает об освоении космоса даже во времена пандемии
Сегодня, 18:40
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nadezhda_sib

Эксперт: человечество мечтает об освоении космоса даже во времена пандемии

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В США планируют использовать ресурсы Луны.

Между США и Роскосмосом возникло недовольство по вопросу освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что человечество продолжает мечтать о космосе даже во времена пандемии.

В Вашингтоне не признают Соглашение о деятельности стран на Луне и других небесных телах, согласно которому работа спутника является достоянием всего человечества. Специалисты заметили, что с 1979-го года Соглашение так и не было ратифицировано странами "большой семерки" и странами с развитой космической программой. 

"На нынешнем технологическом уровне это не страшно, однако в будущем человечеству придется достичь консенсуса по этому вопросу",

― отметили в Telegram-канале.

В ином случае это может привести к дальнейшим конфликтам.

Фото: Pixabay

Теги: луна
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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