Эксперт-американист: отношения США и КНДР снова стали охлаждаться

Лидер Северной Кореи весь год переигрывал Трампа и в итоге переиграл.

Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майкла Помпео в Северную Корею. А все из-за письма, написанного заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем в "агрессивной манере". Похоже, отношения между странами опять начали охлаждаться, и та эйфория, которую испытала американская администрация после встречи в Сингапуре, начала сходить на нет. Об этом сообщает "ПолитЭксперт", ссылаясь на слова главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, американиста Владимира Васильева.

Как пишет "ПолитЭксперт", охлаждение отношений между странами может быть связано с неопределенностью американской политики в отношении Кореи. С помощью санкций штаты пытается давить на КНДР, однако у них ничего не получается.

Используя международное давление, в Вашингтоне рассчитывали, что КНДР начнет уступать их требованиям, пошагово будет сдавать свои позиции. А этого не происходит. Лидер КНДР на протяжении всего 2018-го года переигрывал Трампа, а сейчас можно с точностью сказать, что переиграл. Владимир Васильев

Как рассказал эксперт "ПолитЭксперту", проблема в том, что США не торопятся действовать миролюбиво. Они давят на Корею, при этом ничего не предлагают взамен. Сегодня перед Америкой стоит выбор: снова прибегнуть к силовому давлению, угрозам применения силы или начать диалог.

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