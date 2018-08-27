Военный эксперт ответил США по поводу "бесполезности" Т-14

Ранее американские журналисты написали, что такой танк слишком дорогой и это будет мешать их массовому производству.

Ряд американских СМИ ранее написал, что боевой танк РФ нового поколения Т-14 "Армата" совершенно бесполезен для государства. Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Московской области Юрий Кнутов прокомментировал данное заявление в интервью "ПолитЭксперту".

Американские журналисты заявили, что танк "Армата" слишком дорогой и это помешает производить их массово. К тому же, старые бронетанковые машины обладают лучшими характеристиками.



Скриншот видео

Эксперт сообщил, что часть танков уже закупили по контракту и отказываться от них не будут.

"Армата" крайне важна с точки зрения дальнейшего развития технологий. Та бронекапсула, которая применяется в Т-14, в перспективе позволяет вообще перейти к дистанционной управляемости танка. Юрий Кнутов, военный историк

Кнутов заверил, что Т-14 просто необходим России, так как это позволит выйти нашей стране на новый уровень в развитии танкостроения. А что насчет зарубежных СМИ, то они просто таким образом пытаются подорвать имидж РФ.



Скриншот видео

Те данные, которые публикуют на Западе, во многом передергивают реальную картину, извращают ее. Их цель – дискредитировать достижения российского оборонно-промышленного комплекса. Юрий Кнутов, военный историк

Ранее Шварценеггер на личном танке переехал лимузин.

Видео: Минобороны России/ Yotube