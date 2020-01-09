Эксперт Верников: к концу февраля доллар не поднимется выше отметки 60-70 рублей

Доллар подорожает к рублю до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ. Верников подчеркнул, что власти заинтересованы в продолжении операции carry trade.

В конце февраля американская национальная валюта может подскочить по отношению к рублю до 80-90 рублей за доллар. Большинство аналитиков уверены, что это может произойти на фоне принятия нового пакета санкций. В разговоре с агентством "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников рассказал, почему это далеко не так.

Рост напряженности между Россией и Западом спровоцировал спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар заметно вырастет по отношению к рублю. По мнению эксперта, фундаментальные основания диктуют другой сценарий. Он уверен, что доллар подорожает к рублю до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ. Верников подчеркнул, что власти заинтересованы в продолжении операции carry trade. Для этого необходимо иметь низкую волатильность рубля к доллару. Российские власти постараются не допустить скачков на валютном рынке.

Ранее мы сообщили, что индекс Мосбиржи обвалился на 10,4% из-за начала военной операции на Донбассе.

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