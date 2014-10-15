Эксперт: Украина захочет отомстить за удары по инфраструктуре

Василий Дандыкин указал на изменения характеристик в беспилотниках Украины.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, а взрывы зафиксированы на территории Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Ровно и Кривом Роге. В интервью журналистам телеканала "360.ru" военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, каким будет ответ Москве со стороны киевского режима. СПециалист выразил уверенность в том, что реакция противника последует незамедлительно. В первую очередь речь будет идти об атаке беспилотников. По словам спикера программы, украинские дроны стали все более дальнобойными и мощными, что подтверждает дальность полетов вражеских БПЛА. Несмотря на это российские силы в ежедневно режиме совершают превентивные удары по объектам ВСУ для того, чтобы предотвратить провокации.

Диверсии, попытки диверсии, закладка взрывчатки. Террористов отлавливают наши спецслужбы. Видно, что это даже за Уралом... Удары наносятся не только по энергетической структуре нашими летчиками, моряками, но и по аэродромам, где могут базироваться самолеты западного производства, остатки авиации, которые были у ВСУ. Василий Дандыкин

Напомним, что Франция и Британия также разрешили удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории России.

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Фото и видео: 360.tv