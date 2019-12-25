Эксперт: "У Северного потока-2 хватает защитников"

Из-за ситуации с Навальным России могут грозить новые санкции.

Оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 хочет вывести СП-2 из-под ограничений газовой директивы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что несмотря на "негативный фон" в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, завершению СП-2, скорее всего, быть.

Эксперты отметили, что в поддержку проекта уже выступил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Все это говорит о том, что, несмотря на желание ряда лиц и стран уничтожить СП-2, у него хватает защитников. Кроме того, Западу все же не так просто обойти свои собственные правила из-за изменившейся политической конъюнктуры. сказали эксперты.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2".

Фото: YouTube / Maxim Gorovoi