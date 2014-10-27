Эксперт Силантьев: участники теракта в "Крокусе" были "биологическими дронами"

Злоумышленники проявили инстинкт самосохранения и действовали только ради обещанной награды.

Организаторы террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" использовали исполнителей в качестве "биологических дронов", потому что эти люди имели лишь одну конкретную задачу. Такая оценка содержится в показаниях исламоведа Романа Силантьева, который готовил экспертную оценку действий преступников для российских правоохранительных органов и государственного обвинения.

В действиях Фаридуни Ш., Мирзоева Д. Б., Файзова М. З. и Рачабализоды С. М. не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам. Террористический акт, совершенный Фаридуни Ш., Мирзоевым Д. Б., Файзовым М. З. и Рачабализодой С. М. не из идеологических и религиозных соображений, а под воздействием манипуляции со стороны "заказчиков".... заключение специалиста

Эксперт уточнил, что фигуранты расследования не имели личных встреч со своими "кураторами-проповедниками", а также возможности пройти полноценное религиозное "воспитание" и боевую подготовку. Таким образом злоумышленники не успели "заполнить сознание" идеологической и религиозной составляющей. При этом преступники предпринимали меры по самосохранению. Из материалов расследования общественности становится известно, что мужчины действовали они с целью получения обещанного материального вознаграждения, а не ради религиозных убеждений.

Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева.

Фото: Piter.tv