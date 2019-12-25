Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева

Сотрудник ДПС на судебном заседании рассказал о моменте задержания преступников.

Опрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник российских правоохранительных органов рассказал о том, что одного из исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" после автомобильной погони снимали с дерева. Соответствующей информацией с агентством "РИА Новости" поделился очевидец, присутствовавший на заседании. Речь идет о слушаниях, которые в понедельник, 26 августа, состоялись в суде. Представители ДПС объяснили, что вели погоню за подозреваемыми, во время которой машина с преступниками выехала на встречную полосу, после чего врезалась в другой автомобиль. Далее четверо фигурантов расследования побежали в разные стороны по направлению к лесной зоне.

Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел. источник СМИ

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Московского городского суда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Затем процесс был закрыт от широкой публики по ходатайству государственного обвинения. Прокурор сослался на необходимость обеспечить безопасность всех участников процесса.

Террорист из "Крокуса" купил билет на "Пикник" у известной перекупщицы.

