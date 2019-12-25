Эксперт: "Отношения США и Германии явно находятся не на пике"

Президент США заявил о возможности перемещения части американских военных из Германии в Польшу. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметил, что отношения США и Германии явно находятся не на пике.
Этому способствовали нападки Дональда Трампа из-за покупок немцами газа у России и заявления о том, что страна должна Альянсу 1 трлн долларов за защиту.
И хотя возможность усиления американских контингентов в Восточной Европе выглядит неприятной, это не что-то новое или неожиданное. Альянс давно усиливает свое присутствие в регионе, размещая войска на ротационной основе.
отметили эксперты.
Специалисты считают, что Россия найдет, чем купировать угрозу, ведь модернизация отечественной армии идет уже много лет.
Ранее США предупредили Россию об изоляции в ООН.
Фото: скрин из видео Bloomberg QuickTake News / YouTube
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