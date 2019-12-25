Эксперт: "Отношения США и Германии явно находятся не на пике"

Часть американских военных, которые находятся в Германии, хотят перебросить в Польшу.

Президент США заявил о возможности перемещения части американских военных из Германии в Польшу. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметил, что отношения США и Германии явно находятся не на пике.

Этому способствовали нападки Дональда Трампа из-за покупок немцами газа у России и заявления о том, что страна должна Альянсу 1 трлн долларов за защиту.

И хотя возможность усиления американских контингентов в Восточной Европе выглядит неприятной, это не что-то новое или неожиданное. Альянс давно усиливает свое присутствие в регионе, размещая войска на ротационной основе. отметили эксперты.

Специалисты считают, что Россия найдет, чем купировать угрозу, ведь модернизация отечественной армии идет уже много лет.

Ранее США предупредили Россию об изоляции в ООН.

Фото: скрин из видео Bloomberg QuickTake News / YouTube