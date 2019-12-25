Эксперт: Медведев напоминает о своем нахождении в публичной политике

На данный момент Дмитрий Медведев является заместителем председателя Совета Безопасности РФ.

Сегодня, 17 апреля, Дмитрий Медведев совершил "медиа-выход" в третий раз за последнее время. На это обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Специалисты заметили, что бывший председатель правительства постоянно экспериментирует с форматами. Сначала это было видеобращение, затем онлайн-конференция с региональными штабами "Единой России", а теперь интервью. В последний раз Медведев высказался о коронавирусе и методах борьбы с инфекцией.

Основной целью этих появлений в медиа, считают эксперты, является напоминание о том, что экс-премьер остается в публичной политике.

Фото: Дмитрий Медведев / VK