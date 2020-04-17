Говоря об ограничениях в других государствах, бывший премьер добавил, что всё зависит от отношений в обществе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает изоляцию необходимой в связи с пандемией. Об этом он рассказал в интервью агентству "РИА Новости".

По его словам, власти принимают более жёсткие меры, потому что ситуация становится жёстче — и это оправданно, так как территория страны огромна.

Хотя ситуация развивается в тревожном ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

Говоря об ограничениях в других государствах, бывший премьер добавил, что всё зависит от отношений в обществе — так как не всё, что работает в одной стране, применимо в другой.

Ранее Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса.

Видео: er.ru/news