Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Мнение он высказал на онлайн-совещании с предпринимателями.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за коронавируса. Он отметил, что из-за пандемии ситуация с бизнесом сложная везде — и в России, и в мире.

Мнение он высказал на онлайн-совещании с предпринимателями, на котором участники обсудили меры поддержки в условиях пандемии.

И не нужно преуменьшать проблемы; в некоторых отраслях ситуация, по сути, напоминает коллапс, то есть просто ничего нет. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ

Он отметил, что частичный ответ на вопрос — как выходить из сложившейся ситуации — содержится в предложениях президента России Владимира Путина. Он озвучил их сегодня, 15 апреля, во время совещания с правительством.

Ранее Медведев призвал очистить отношения от санкций из-за пандемии коронавируса.

Видео: er.ru/news