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Эксперт: Китай лучше всех усвоил заветы ЦК КПСС
Сегодня, 18:07
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nadezhda_sib

Эксперт: Китай лучше всех усвоил заветы ЦК КПСС

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В данный момент в Китае распространение инфекции пошло на спад, а в США наоборот.

Число умерших от коронавируса в США превысило число жертв в Китае. При этом, как передают эксперты Telegram-канала "Мейстр", Трамп считает, что если от вируса будет 100-200 тыс. смертей, это будет хорошим результатом. 

По данным на вечер 31 марта, в США было зарегистрировано 181 тыс. инфицирования и более 3699 смертей. 

Специалисты задались вопросом: что советские идеологи говорили про мирное соревнование двух систем? А также отметили, что коммунистический Китай усвоил те заветы ЦК КПСС, которые 60 лет считал ревизионистскими, причем лучше, чем их авторы. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: китай
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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