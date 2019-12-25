Президент США надеется, что после них эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Дональд Трамп предупредил американцев об "очень трудных" двух неделях. Об этом президент США рассказал нации во время брифинга, посвященного распространению коронавируса по стране. Он призвал население и медиков подготовиться к дальнейшим действиям в связи с продолжением пандемии.

Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели считает политик

Напомним, что специалисты из Университета Джона Хопкинса опубликовали статистику о том, что вечером 31 марта в Америке было зарегистрировано более 181 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. При этом в стране от COVID-19 умерло более 3699 тысяч человек.

Дональд Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией.