Дональд Трамп предупредил американцев об "очень трудных" двух неделях. Об этом президент США рассказал нации во время брифинга, посвященного распространению коронавируса по стране. Он призвал население и медиков подготовиться к дальнейшим действиям в связи с продолжением пандемии.
Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели
считает политик
Напомним, что специалисты из Университета Джона Хопкинса опубликовали статистику о том, что вечером 31 марта в Америке было зарегистрировано более 181 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. При этом в стране от COVID-19 умерло более 3699 тысяч человек.
Дональд Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
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